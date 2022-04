Novos secretários tomam posse nesta nesta segunda, dia 4

O governador Ranolfo Vieira Júnior anuncia, nesta segunda-feira (4/4), às 17h, em cerimônia no Palácio Piratini, os novos secretários do governo do Estado.

Após o anúncio, os secretários serão empossados pelo governador.A cerimônia será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: posse de novos secretários de Estado

Quando: segunda-feira (4/4), às 17h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube