Projeto que regula serviços de telessaúde será tema de debate na quarta

O Projeto de Lei (PL) 4.223/2021, que regulamenta ações e serviços de telessaúde, será debatido em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) na quarta-feira (6), às 10h30. O requerimento foi apresentado pelo relator da matéria, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), e aprovado pelo colegiado em 15 de fevereiro. A reunião ocorre na sala 9 da Ala Senador Alexandre Costa.

De autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), o PL 4.223/2021 dá respaldo legal aos serviços de telessaúde no Brasil, não somente no SUS, mas também no âmbito da saúde suplementar. O texto estabelece que as operadoras de planos de saúde podem oferecer serviços de telessaúde, desde que não causem impedimentos ou dificuldades de acesso ao atendimento presencial, caso seja a opção do profissional de saúde ou do usuário. O debate tem o objetivo de aprimorar a proposta.

Entre os convidados, estão representantes da Associação Médica Brasileira (AMB), da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Ministério da Saúde.