Rendimento real do trabalhador recua 8,8% em um ano

Rendimento real habitual do trabalhador caiu 8,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2022 (Foto: Diones Roberto Becker)

O rendimento real habitual do trabalhador caiu 8,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, o valor passou de R$ 2.752,00 em fevereiro de 2021 para R$ 2.511,00 um ano depois.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgada na quinta-feira (31/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa também mostrou que a taxa de desemprego atingiu 11,2% no período e o número de desempregados chega a 12 milhões de pessoas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.