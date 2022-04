Concessões de uso remunerado estão na Agenda Celic de 4 a 8 de abril

A concessão de uso remunerado para instalação de lancheria ou cafeteria em duas áreas do edifício do Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA) é um dos destaques das licitações entre 4 e 8 de abril da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O pregão eletrônico está agendado para sexta-feira (8/4), às 9h30min.



Também no modelo de concessão remunerada de uso há outro edital na semana, que se refere a uma área não edificada do aeroporto regional Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, destinada à instalação de um quiosque ou trailer para exploração comercial de lancheria. Neste caso, o pregão ocorre na quinta-feira (7/4), às 9h30min.

No total, a semana de 4 a 8 de abril prevê 30 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.