Hoje é Dia: Doris Day, Brahms e Mazzaropi são destaques da semana

Hoje é Dia: a semana entre 3 e 9 de abril está repleta de datas que celebram a memória de nomes da arte. Já neste domingo (3), o nascimento da atriz e cantora estadunidense Doris Day completa 100 anos .

Em 2018, Doris Day foi homenageada na sérieSaudades do Século XX(apresentada por Ruy Castro) pela contribuição nojazz:

Também neste domingo, a morte do compositor alemão Johannes Brahms completa 125 anos. Dentre tantas vezes que ele foi destaque nas Rádios EBC, vamos relembrar uma homenagem doConcertos Deutsche Welleem 2018:

Outros nomes da música que são lembrados nesta semana são o do instrumentista e compositor pernambucano Luperce Miranda (a morte dele completa 45 anos no dia 5) , da atriz e cantora paulista Dircinha Batista (no qual o nascimento completa 100 anos no dia 7) e do trombonista sergipano José Alberto Rodrigues Matos, o Zé da Velha (nascimento completa 80 anos no dia 4). Zé da Velha foi homenageado noTodas as Bossasem 2018.

110 anos de Mazzaropi

No dia 9 de abril, o ator, cantor, humorista e cineasta paulista Amácio Mazzaropi completaria 110 anos.

Mazzaropi nasceu em São Paulo , mas foram suas temporadas na casa do avô materno, em Tremembé (interior do estado), que deram a ele o gosto pela vida no campo. Mais tarde, essa vivência seria a inspiração para a série de filmes cômicos do caipira que carrega seu sobrenome.

O ator e diretor, que imortalizou seu nome em mais de 30 filmes que ainda hoje fazem sucesso, viveu por 69 anos e faleceu, em 1981, vítima de câncer na medula.

No Cine Retrô daTV Brasil e na TV Brasil Play é possível rever grandes sucessos do Mazzaropi.

Datas comemorativas

Fora dos aniversários de nascimentos e mortes, a semana também é marcada por dias de celebrações. O dia 6 é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz (data instituída pela ONU em 2013) , o dia 7 é o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. Há cinco ano, oRepórter Brasilfalou sobre a data.

O dia 8 tem nada menos do que três datas comemorativas. A data é marcada pelo Dia Mundial da Luta contra o Câncer, Dia Internacional dos Ciganos e Dia Nacional do Sistema Braille . No ano passado, oTarde Nacionalfalou sobre a data.

