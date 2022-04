Onze secretários deixam o Governo do RS para concorrer no pleito de 2022

Lista de exonerações foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado (Foto: Leandro Osório | Palácio Piratini)

Onze secretários deixaram o Governo do Estado na quinta-feira (31/3). No próximo sábado, faltando exatamente seis meses para as eleições – marcadas para o dia 2 de outubro – termina o prazo para a desincompatibilização de quem pretende concorrer na eleição e ocupa alguns tipos de cargo público; e também é a data limite para que todas as eventuais candidatas e candidatos estejam com a filiação deferida pelo partido político pelo qual pretendem concorrer.

Na lista de exonerações publicadas na edição extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira figura o nome de Ranolfo Vieira Júnior. Eleito vice-governador em 2018, ele acumulou a função de secretário estadual da Segurança Pública ao longo de toda a gestão, e agora tomou posse como governador.

Confira a lista de exonerações no primeiro escalão do Governo do Estado:

- Ana Amélia Lemos deixou a Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais;

- Luiz Henrique Viana deixou a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura;

- Danrlei de Deus deixou e Secretaria do Esporte e Lazer;

- Juvir Costella deixou a Secretaria de Logística e Transportes;

- Ronaldo Nogueira deixou a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda;

- Regina Becker deixou e Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social;

- Ronaldo Santini deixou a Secretaria do Turismo;

- José Luiz Stédile deixou a Secretaria de Obras e Habitação;

- Luiz Carlos Busato deixou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano;

- Silvana Covatti deixou a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural;

- Ranolfo Vieira Junior deixou a Secretaria da Segurança Pública;

