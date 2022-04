Decreto qualifica estudos sobre túnel seco de Santos a Guarujá no PPI

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou hoje (1º) decreto que autoriza, no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), a realização de estudos para a implantação do túnel imerso entre as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista.

Atualmente, para ir de uma cidade a outra pode-se utilizar o sistema de balsas, que faz o transporte de aproximadamente 23 mil veículos por dia, ou a rodovia Cônego Domenico Rangoni. O novo projeto tem o objetivo de implantar e explorar o túnel, disposto dentro da área poligonal do Porto de Santos, para a ligação seca entre os municípios.

Em janeiro, o governo federal divulgou que a estimativa de leilão para a construção do túnel ocorreria no quarto trimestre de 2022. Estão previstos investimentos de R$ 4 bilhões.

Segundo o governo, o túnel é importante para a viabilização do Plano de Expansão Portuária, que prevê aumentos expressivos nos volumes de movimentação, do tamanho das embarcações e, consequentemente, no fluxo de navios no canal de navegação.

Entre os principais benefícios, o governo espera a melhoria da mobilidade urbana e operacional entre as margens do Porto de Santos, redução das interferências de navegação no canal, acessibilidade e sustentabilidade social e ambiental.