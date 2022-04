Brasil criou 328 mil empregos com carteira assinada em fevereiro

O Brasil fechou o mês de fevereiro de 2022 com a criação de 328.507 empregos formais, segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O saldo de fevereiro foi resultado de 2,01 milhões de contratações e 1,68 milhão de desligamentos. Conforme o Governo Federal, foi o melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 2010, perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi de 397.915 postos.

De acordo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcolmo, esta foi a primeira vez que o total mensal de admissões superou dois milhões de vagas, considerando a série com declarações feitas dentro do prazo. Ele, entretanto, destacou que o resultado não pode ser considerado estrutural e que a tendência é de redução nas contratações.

— O que vemos aqui em fevereiro de 2022 do ponto de vista das admissões é algo importante a ser notado. Pela primeira vez estamos acima de dois milhões de contratações. É claro que não é possível se afirmar que é algo estrutural e que permanecerá nesse patamar — disse Bruno Dalcolmo.

Com o resultado de fevereiro, o estoque de empregos formais ativos ficou em 41.157.217 vínculos, uma variação positiva de 0,8% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado de 2022, o saldo registrado é de 478.862 empregos com carteira assinada, decorrente de 3.818.888 admissões e de 3.340.026 desligamentos.

