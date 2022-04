Brasil está qualificado para mediar conflitos internacionais, avaliam debatedores

Neutralidade internacional e histórico vinculado ao princípio de não intervenção, à igualdade jurídica e ao diálogo colocam o Brasil como nação credenciada para a mediação de conflitos. Foi assim que avaliaram os especialistas e os senadores que participaram, nesta sexta-feira (1º), da sessão temática sobre o papel do Brasil na intermediação de conflitos e na construção de uma cultura de paz.

A sessão aconteceu a pedido do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que manifestou preocupação de que a guerra entre Rússia e Ucrânia possa deflagrar um novo confronto mundial, com “consequências inimagináveis” e com o eventual uso de armas químicas. Ele ressaltou que o Brasil é referência internacional como país pacifista e citou como exemplo a convivência entre católicos, espíritas e evangélicos no país. O senador também reiterou o histórico brasileiro e a decisão de se colocar como país neutro no cenário do conflito no leste europeu.

— Creio que não temos o direito de nos acomodar como meros espectadores, mesmo sabendo que é um terreno delicado, minado, esse terreno de conflito entre países. Vamos esperar o melhor e vamos fazer a nossa parte para o melhor no que for possível — disse.

O Brasil e o Japão são os países que foram mais vezes eleitos para mandatos não permanentes no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). O Brasil está em seu 11º primeiro mandato no órgão. Para a chefe da Divisão de Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores, Viviane Rios Balbino, o compromisso histórico do país com a solução pacífica de controvérsias e o respeito ao direito internacional são credenciais no plano internacional, que aumentam ainda mais as responsabilidades “perante a paz e a segurança internacionais”.

Viviane destacou que o sucesso de negociações depende muito da apresentação do país em posição neutra, de seu histórico de ações de cooperação e iniciativas de acolhimento humanitário. Segundo ela, o Brasil tem trabalhado intensamente para se manter nesse posição.

— Uma possível definição da cultura da paz é o conjunto de valores, atitudes e comportamentos que rejeitam a violência e previnem conflitos, atacando as causas profundas para resolver problemas por meio do diálogo e da negociação entre indivíduos, grupos e nações. Em sua atuação internacional, o Brasil está comprometido com a promoção da cultura da paz em âmbito global. Isso se dá, particularmente, na participação brasileira em fóruns internacionais, como a Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura], o Conselho de Direitos Humanos e a Assembleia Geral das Nações Unidas — explicou.

Especialista em mediação pela Universidade de Harvard, Akira Ninomiya salientou que a mediação não é algo que se pode usar em certo momento e “guardar na prateleira”, e sim deve ser entendida como um ato de construção e de continuidade, resgatando os valores humanos, repercutindo-os no âmbito da sociedade e os transformando em cultura.

— Ou somos mediadores ou não somos; ou adotamos isso enquanto filosofia de vida ou estamos nos enganando. E essa mediação que eu venho hoje defender dentro dessa proposta extraordinária é uma mediação que não se limita a buscar soluções para sintomas aparentes de conflitos; é compreender a raiz do conflito, é ressignificar na sua essência, porque, do contrário, ele vai voltar e voltar e voltar. Ressignificação.

Comissão temporária

Ex-senador pelo Distrito Federal, Ulisses Riedel também reforçou a preocupação com a possibilidade de um novo conflito mundial e suas consequências. Para ele, o Brasil deve ter uma atuação “cautelosa” para evitar graves equívocos. Ulisses sugeriu que o Senado crie uma comissão temporária para avançar nas ações de intermediação internacional.

— É preciso que seja constituída no Senado uma comissão temporária para examinar o assunto. Eu penso que uma comissão temporária aqui [no Senado] poderia ter o seguinte posicionamento: examinar a contribuição do Brasil para a superação dos conflitos mundiais atualmente em curso que podem desestabilizar o país social e economicamente e as medidas necessárias para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU — defendeu.

“Coração do mundo”

Para o diretor da Casa de Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, Geraldo Lemos Neto, os ensinamentos e todas as mensagens de profetização de Chico Xavier se mostram atuais para o momento de conflito. Ele observou que o médium sempre colocou o Brasil como “coração do mundo” e nação importante para que os fundamentos da paz, da humanidade e do acolhimento aos mais necessitados fossem alcançados em todo o mundo.

— A última fala gravada por Chico Xavier de certa forma profetiza sobre o futuro do Brasil, em que talvez todos nós tenhamos que dar o exemplo para o mundo, acolhendo habitantes de outras nações, como imigrantes em contingentes numeráveis, (...) o momento de todos nós exemplificarmos o Evangelho de Jesus em suas diferentes interpretações.

Também participaram da sessão o autor sobre mediação no Brasil Jean Carlos Lima; o advogado Elianildo da Silva Nascimento; o especialista em mediação pela Universidade de Harvard e mediador da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Rodrigo Chade; e o juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) Haroldo Dutra Dias.