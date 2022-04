Senado aprova custeio de perícias do INSS pelo Governo Federal

O Senado aprovou, em votação simbólica, o Projeto de Lei que torna permanente a garantia de custeio das perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essas perícias são necessárias nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e são custeadas pelo Governo Federal. A matéria segue para sanção presidencial.

— O projeto em pauta não obriga os aposentados a custearem perícias em processos contra o INSS. Pelo contrário. O projeto busca garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda que foi injustiçado em pedidos administrativos o direito a contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS — explicou o relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Os recursos para esses pagamentos dependerão de ‘expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual’. Caso aprovada, a norma terá vigência indeterminada e não dependerá de prorrogação do Congresso Nacional.

O custeio de perícias não ocorrerá caso o cidadão tenha condições financeiras de efetuar o pagamento.

