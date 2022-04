Universidade realiza mutirão gratuito da declaração do IRPF

Um mutirão realizado pelas universidades UNG e Univeritas/UNG auxiliará os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda (IR). A ação será gratuita e acontecerá nos dias 2 e 9 de abril, das 9h às 12h e das 13h às 16h, nos campi Centro e Bonsucesso, e das 9h às 13h, em Itaquaquecetuba. Essa é a 15ª edição do mutirão, que é voltado para pessoas que têm rendimento anual de até R$ 100 mil, com bens de até R$ 300 mil e que não sejam sócios ou proprietários de empresas.

Para participar, o contribuinte deve realizar a inscrição por meio do siteda universidade . No dia do atendimento, é preciso comparecer portando a última declaração do IR; CPF dos dependentes; informe de saldos bancários; informe de rendimentos de aplicações financeiras; informe de rendimentos (se aposentado Rendimentos do Benefício INSS); despesas médicas do contribuinte e/ou dependentes; despesas com educação do contribuinte e/ou dependentes e comprovantes de rendimentos e pagamentos de aluguéis.

Durante o atendimento, alunos e professores do curso de Ciências Contábeis conferirão a documentação e auxiliarão no preenchimento e envio da declaração para a Receita Federal.

Pelas regras, devem declarar o IR os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021 ou teve bens e/direitos em 31 de dezembro de 2021 acima de R$ 300 mil ou rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil.

O professor do curso de Ciências Contábeis e responsável pela ação, Paulo Alexandre Souza, ressaltou a importância de auxiliar a comunidade. “A declaração é uma exigência e o contribuinte precisa levar a sério. O aconselhável é que todo o processo seja feito o quanto antes, para evitar transtornos. Nossa expectativa para o atendimento é grande e toda a equipe estará disponível para tirar dúvidas, ajudar”, disse.

Os campi onde o mutirão será feito ficam na Praça Tereza Cristina, 88 (UNG Centro); Estrada Água Chata, 3.380 - bairro Água Chata (UNG Bonsucesso); e Av. Uberaba, 251, Vila Virgínia (campus Itaquaquecetuba).