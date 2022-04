Estado recupera 110 quilômetros de rodovias nos Campos de Cima da Serra

Duas importantes rodovias da região dos Campos de Cima da Serra terão condições de tráfego renovadas. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – concluiu a recuperação da ERS-110 entre a localidade de Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula, e Bom Jesus, e trabalha para finalizar ainda neste mês de março o trecho que liga São Francisco de Paula ao distrito de Tainhas, na ERS-020.

Os serviços integram o Plano de Obras do programa Avançar e têm a finalidade de melhorar as condições de tráfego em 110 quilômetros de estradas que levam a atrativos turísticos do Estado. Somados, os valores a serem investidos chegam a R$ 16,7 milhões.

Obras nos 36 quilômetros da ERS-020 estão em fase de finalização - Foto: Divulgação Daer

Serviços na ERS-110 ocorrem entre a localidade de Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula, e Bom Jesus - Foto: Divulgação Daer

Os trabalhos incluem reparos no asfalto, substituição do pavimento nos pontos críticos e renovação da sinalização.

“Estamos priorizando também o corte da vegetação e a limpeza dos dispositivos de drenagem, que são ações complementares determinantes para a durabilidade das rodovias”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.