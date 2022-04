O governo do Estado lançará, na manhã desta sexta-feira (1°/4), às 11h, no Palácio Piratini, o Avançar no Trabalho, Emprego e Renda.

O evento contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário do Trabalho e Renda, Ronaldo Nogueira.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar no Trabalho, Emprego e Renda

Quando: sexta-feira (1°/4), às 11h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini