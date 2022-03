Comissão sabatina indicados para Cade e Banco Central

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado tem reunião marcada para esta terça-feira (5), às 9h, para sabatinar dois indicados do governo para a diretoria do Banco Central e um para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O economista Renato Dias de Brito Gomes foi indicado para integrar a diretoria do Banco Central (MSF 86/2021). Nascido em 1980, ele concluiu em 2005 seu mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Cinco anos depois, concluiu o doutorado na Northwestern University, em Illinois, nos Estados Unidos. Tem vasta experiência como professor universitário e pesquisador. O relator de sua indicação é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

O outro indicado para compor a diretoria do Banco Central é o economista Diogo Abry Guillen (MSF 87/2021). Ele nasceu em 1983 e graduou-se em economia, em 2005, pela PUC-RJ, onde também obteve o título de mestre em economia no ano de 2007. Em 2013, concluiu o doutorado em economia pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ainda no campo acadêmico, publicou diversos artigos sobre assuntos econômicos e financeiros. O senador Esperidião Amin (PP-SC) é o relator dessa indicação.

Cade

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) é o relator da indicação de Alexandre Barreto de Souza para o cargo de superintendente-geral do Cade, com mandato de dois anos (MSF 1/2022). Ele nasceu em 1973 e é bacharel e mestre em administração pública pela Universidade de Brasília (UnB). Também é doutorando em ciência política pela Universidade de Lisboa. Alexandre tem ampla experiência no serviço público, tendo atuado no Tribunal de Contas da União (TCU), no Senado e na Receita Federal.