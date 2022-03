Em Pelotas, governador Leite assina contrato para construção do novo Hospital de Pronto Socorro Regional

Em sua última agenda no interior como governador do Estado, Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (31/3), em Pelotas, do ato de assinatura do contrato para a construção do Hospital de Pronto Socorro Regional.

A nova estrutura será construída com um investimento de R$ 55 milhões em recursos do governo do Estado por meio do programa Avançar na Saúde, e R$ 4,4 milhões de contrapartida da prefeitura de Pelotas. O Avançar já destinou, ao todo, mais de R$ 6 bilhões em investimentos para todas as áreas para melhorar a prestação de serviços para a população e impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Teremos aqui um hospital com atendimento mais digno, mais rápido e mais eficiente para a população da região”, disse o governador Leite.

O governador Leite afirmou que a construção do novo complexo hospitalar é uma conquista histórica para a zona sul do Estado. “Uma mudança de paradigma na saúde da região vai acontecer a partir deste novo pronto socorro, que sempre foi um desafio pela falta de estrutura adequada para a demanda da região. Por isso nos apresentamos para esta parceria com o município, para mudar esse paradigma. Teremos aqui um hospital com atendimento mais digno, mais rápido e mais eficiente para a população da região”, disse.

"Uma mudança de paradigma na saúde da região vai acontecer a partir deste novo pronto socorro" disse Leite - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

A partir da assinatura, que firmou o contrato com a construtora Augusto Velloso, vencedora da licitação, as obras devem começar até a segunda quinzena de abril. A previsão de conclusão, de acordo com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, é de cerca de dois anos. “Esse investimento vai viabilizar uma mudança na realidade da saúde não só de Pelotas, mas de toda a região”, disse a prefeita.

O novo prédio terá 9.408 metros quadrados de área construída, projetada para instalação de 121 leitos clínicos – dez destinados a unidades de tratamento intensivo (UTI) para adultos e dez para pediatria -, cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação.

Complexo terá 121 leitos clínicos, dez de UTI adulto e dez para pediatria, além de cinco salas cirúrgicas - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O complexo de saúde beneficiará cerca de 1 milhão de pessoas na zona sul do Estado e contemplará, ainda, atendimento para cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.