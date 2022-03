Aeroporto de Passo Fundo reabre para operações em pista reformada

O aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, obteve autorização para retomar parte de suas operações desde a quarta-feira (30/3). A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a emissão do Notam (comunicação aeronáutica oficial) que determinava a interdição da infraestrutura.

Os pousos e decolagens estão permitidos apenas para aeronaves que não tenham motor turbojato – como as movidas por combustão e turboélice. Os voos utilizarão a pista recém reformada e ficarão restritos ao período diurno.

A retomada da aviação regular depende de uma vistoria dos órgãos federais nos instrumentos de apoio à navegação instalados nas laterais da pista. Os novos equipamentos foram trazidos da Itália e têm a função orientar aviadores durante o pouso.

"Falta pouco para termos o aeroporto de Passo Fundo reaberto com todas as suas atividades autorizadas, dentro das condições técnicas necessárias para garantir conforto e segurança aos passageiros", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "A região do Planalto contará com o maior aeroporto do interior gaúcho e terá à disposição mais opções de destinos para viagens aéreas", acrescenta.

Com investimento superior a R$ 50 milhões dos governos federal e estadual, as obras no aeroporto Lauro Kurtz já estão concluídas. O novo terminal de passageiros passará de 300 para 2 mil metros quadrados. As reformas abrangem, ainda, o pátio das aeronaves e a taxiway (área para deslocamento ou manobra dos aviões).