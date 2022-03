Polícia Civil participa de reunião que busca soluções para o conflito na TI Guarita

A Polícia Civil, representada pela Delegada de Polícia Regional de Três Passos, Delegada Cristiane de Moura e Silva Braucks, participou na data de hoje, 31 de março, no foro da Comarca de Tenente Portela, de reunião promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, coordenada pelo Deputado Estadual Jeferson Fernandes.

A reunião, tem como objetivo a busca de soluções para o conflito instalado na Reserva Indígena do Guarita, a qual está sob a jurisdição da 22ªDPRI. Além lideranças indígenas, a reunião contou com a presença de diversas Autoridades de âmbito regional.

