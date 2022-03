CDR discute perspectivas para turismo de cruzeiros no pós-pandemia

Está marcada para as 18h de segunda-feira (4) a segunda audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) sobre incentivos ao setor. Desta vez, o tema será "O impulso do setor de cruzeiros à atividade turística: perspectivas e desafios no pós-ômicron". Esse ciclo de debates foi iniciado em 2021, por iniciativa do presidente do colegiado, senador Fernando Collor (Pros-AL).

A reunião interativa será semipresencial, na sala 7 da Ala Senador Alexandre Costa. Foram convidados representantes da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo e da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos e Normativos da pasta, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Secretaria de Turismo de Maceió (AL).

O debate anterior, ocorrido em 28 de março, foi sobre o papel da música no turismo cultural. Na ocasião, Collor afirmou que o turismo e a música são duas indústrias de grande importância no Brasil. As conclusões do debate foram de que a paisagem cultural do país e a diversificação de ritmos favorecem a integração das políticas e podem contribuir de forma decisiva para o fortalecimento do setor.