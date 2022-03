Ranolfo Vieira Júnior toma posse como governador nesta quinta, dia 31

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior tomará posse como governador do Estado nesta quinta-feira (31/3).

Às 17h, Ranolfo será empossado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

Depois, às 18h30, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite transmitirá o cargo ao vice-governador, após ter anunciado a renúncia na segunda-feira (28/3).

A posse no Palácio Piratini será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado.