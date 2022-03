Nelsinho homenageia instituição para portadores de síndrome de Down

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu, em pronunciamento nesta quarta-feira (30), voto de aplauso para a Associação Juliano Varela, neste mês do Dia Mundial da Síndrome de Down, 21 de março.



O senador contou que a instituição sul-mato-grossense foi criada em 28 de janeiro de 1994 para promover programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educacionais.



— É uma instituição sem fins lucrativos, mantida com recursos derivados de convênios e repasses financeiros dos poderes federal, estaduais e municipais, além das doações de pessoas físicas e jurídicas que ajudam a manter a escola. A diretoria da associação é formada por pais e amigos das pessoas com síndrome de Down, seguindo os preceitos das sócias fundadoras — disse.



Ainda segundo Nelsinho, associação possui programas que atendem o bebê desde o seu nascimento até a terceira idade, com programas específicos para cada faixa etária. A Juliano Varela também atende crianças com autismo e microcefalia. Atualmente, são mais de 500 alunos.



— A instituição sempre foi muito respeitada em nosso estado pelo trabalho sério que desenvolve. Deixo aqui com muita honra a minha homenagem à Associação Juliano Varela por mais de duas décadas de dedicação a essas famílias. Um verdadeiro exemplo a ser seguido.