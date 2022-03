Esperidião Amin: 14 praias de SC recebem Prêmio Bandeira Azul

O senador Esperidião Amin (PP-SC) registrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (30), que 14 praias premiadas com o selo Bandeira Azul no Brasil são do estado de Santa Catarina.

A Bandeira Azul é um prêmio ecológico concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar ao prêmio, devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente padrões com foco na gestão ambiental, na qualidade da água, na educação ambiental, na segurança e em serviços, no turismo sustentável e na responsabilidade social

As cidades de Bombinhas e Penha foram agraciadas com três bandeiras, enquanto Balneário Camboriú e São Francisco do Sul receberam duas. Também foram premiadas três marinas: o Iate Clube de Santa Catarina, a Tedesco Marina, em Balneário Camboriú, e a Marina de Itajaí.

— Todos vencedores do prêmio Bandeira Azul, premiação internacional que não serve apenas como condecoração; serve como um modelo a ser aprimorado por nós e buscado, perseguido no bom sentido da palavra para nós que queremos sustentabilidade — disse o senador.