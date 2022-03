Aprovada criação do Dia Nacional do Profissional de Logística

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (30) ,o projeto que cria o Dia Nacional do Profissional de Logística, a ser celebrado anualmente em 6 de junho. O PLC 35/2017, do deputado Julio Lopes (PP-RJ), foi aprovado sem emendas, conforme o relatório da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB). Como não foi modificado pelos senadores, o texto segue para sanção presidencial.

O dia 6 de junho, segundo a Associação Brasileira de Logística (Abralog) é uma referência ao Dia D, a data do desembarque aliado na Normandia, França, durante a segunda Guerra Mundial. A operação, que marcou o início da derrota dos nazistas, é considerada um dos maiores e mais importantes movimentos logísticos da história.

Embora existam cursos de graduação específicos para a atuação com logística, a área reúne profissionais de diversas formações. Os profissionais são responsáveis por tarefas como administração de materiais e recursos, melhoria do uso dos espaços físicos, busca da eficiência de processos de trabalho, controle de estoque e armazenagem e movimentação interna de insumos.

Daniella Ribeiro levou ao Plenário o relatório de sua autoria que já tinha sido aprovado pela Comissão de Educação (CE). Em seu parecer, Daniella argumentou que a atividade de logística é imprescindível para o bom funcionamento das grandes organizações: “São trabalhadores com perfil flexível, dispostos a encarar jornadas em horários não convencionais, necessárias para lidar com a operação de centros de distribuição, fábricas, portos, aeroportos e varejo”, salientou.