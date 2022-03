Paim pede apoio aos agricultores familiares que sofrem com a estiagem

O senador Paulo Paim (PT-RS) fez um apelo aos governos para que realizem ações efetivas em apoio aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul - Roque de Sá/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) fez um apelo aos governos federal e estadual para que realizem ações efetivas em apoio aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul, que sofrem com a estiagem. Em pronunciamento nesta quarta-feira (30), o parlamentar disse que esses agricultores, por meio das entidades Fetraf, Fetag, MPA e MST, estão mobilizados, cobrando o cumprimento das promessas feitas.

Segundo Paim, o governo federal prometeu recursos há mais de um mês. O objetivo era fazer com que os agricultores familiares pudessem voltar a obter financiamentos do Pronaf e também obtivessem a equalização dos juros para a prorrogação de parcelas e recursos para pagar o seguro agrícola. Mas, ressaltou o senador, eles continuam hoje sem novo crédito do Pronaf.

O parlamentar destacou que o governo do estado prometeu um auxílio emergencial de um salário mínimo para 137 mil famílias, bem como um novo financiamento com juros zero no valor de, no máximo, R$10 mil. “Até o momento, infelizmente, nada aconteceu. Tudo ficou ainda na promessa”, lamentou.

— A seca no Rio Grande do Sul é a mais grave dos últimos 17 anos, 257 mil propriedades foram já atingidas, a redução nas lavouras chegou a 50%, a perda econômica ultrapassa a R$27 bilhões — disse.

Paim lembrou que a agricultura familiar é responsável por 60% da comida que chega à mesa do brasileiro, tendo um faturamento anual de US$55 bilhões, segundo o Censo Agropecuário.