Governo de Santa Catarina estuda via expressa estadual alternativa à BR-470

“A exemplo do que fizemos com o eixo Litoral - Norte, entre Joinville e Grande Florianópolis, vamos estudar a região para avaliar a possibilidade de se fazer uma via expressa estadual também no sentido Leste a Oeste. É um olhar para o futuro, estamos projetando para criar soluções para Santa Catarina”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

O edital para escolher a empresa que ficará responsável pela execução do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental foi lançado nesta terça-feira, 29. A escolhida terá oito meses para realizar a pesquisa e a previsão é de que o estudo tenha o investimento de cerca de R$ 1,3 milhão.

A ideia é de que essa nova via expressa tenha seis pistas (três em cada sentido) e cerca de 105 quilômetros. O objetivo é atender a demanda, principalmente de cargas, com origem no Alto Vale do Itajaí e em todo o Oeste Catarinense e o Planalto Serrano que tenha como destino a região da Foz do Rio Itajaí, desviando-a do tráfego urbano e regional existente ao longo da rodovia BR-470 em todo o Médio Vale do Itajaí.

Algumas diretrizes do estudo que vai apontar se a nova via expressa é viável: