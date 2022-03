Kajuru critica escândalo no Ministério da Educação

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (30), o governo federal e o escândalo envolvendo o ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, que foi flagrado dizendo dar prioridade a amigos de pastores no repasse de verbas do ministério.

— Um escândalo revelador do caráter antirrepublicano deste governo Bolsonaro, que parece ter como meta o avacalhamento das instituições. Já tivemos gabinete paralelo no Ministério da Saúde, como mostrou a CPI da covid-19; na área da comunicação, o chamado gabinete do ódio; e, por último, no Ministério da Educação, capitaneado por lideranças religiosas. A mando de quem? Eu pergunto. Todo mundo sabe, basta ter coragem para dizer: a mando de um psicopata — afirmou.

Para Kajuru, Milton Ribeiro foi exonerado apenas por interesses eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, e não para apurar denúncias de corrupção ou melhorar a qualidade do ensino. O senador cobrou uma investigação da Procuradoria Geral da República (PGR) e outras instituições.

Nesta quinta, o engenheiro Victor Godoy assumiu o Ministério da Educação. Ele é o quarto a ocupar o cargo em pouco mais de três anos de governo.