Em Santa Maria, governador Leite assina ordem de serviço para obras do Pavimenta

O governador Eduardo Leite assina, na manhã desta quinta-feira (31/3), em Santa Maria, ordem de serviço para as obras de pavimentação nas ruas Pedro Figueira e João Franciscatto, no bairro São José. As vias serão qualificadas por meio do programa Pavimenta.

Após o ato, haverá atendimento à imprensa no local.

Aviso de pauta

O quê: Assinatura da ordem de serviço de obras do Pavimenta em Santa Maria

Quando: quinta-feira (31/3), às 9h20

Onde: rua Pedro Figueira - bairro São José, Santa Maria