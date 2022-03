Encontrados mãe e filho que estavam desaparecidos

A Polícia Civil de Palmeira das Missões informa que mãe e filho que desapareceram na manhã desta terça-feira, 29, já foram encontrados.

De acordo com a Delegada de Policial de Palmeira das Missões, Cristiane van Riel Santos, Andréia Silva da Silva, de 40 anos, e seu filho Lucas Miguel Silva da Rosa, de 03 anos, estavam em uma praça no centro de Palmeira das Missões. Os dois passam bem.

Ainda segundo a delegada, a ajuda de todos com a divulgação foi muito importante para o desfecho.

