Mãe e filho estão desaparecidos em Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga o desaparecimento de mãe e filho ocorrido nesta terça-feira, 29.

Na Delegacia de Polícia, foi realizado o registro de desaparecimento de Andréia Silva da Silva, de 40 anos, e de seu filho Lucas Miguel Silva da Rosa, de 03 anos.

De acordo com a Delegada de Polícia, Cristiane van Riel Santos, a mulher desaparecida foi vista, pela última vez, na manhã de hoje, por volta das 08h, quando saiu do Hotel do Comércio, onde passou a noite.

A Polícia Civil investiga a localização da mulher e da criança e conta com a colaboração da população de Palmeira das Missões para que, caso tenham câmeras de monitoramento em suas residências ou estabelecimentos comerciais, com imagens dos desaparecidos, ou que os tenham visto, que façam contato com a Delegacia de Polícia através dos telefones (55) 3742-1180/1047.

Ainda segundo a polícia, qualquer informação acerca da localização ou paradeiro dos desaparecidos pode ser informada, de forma sigilosa, por meio do Denuncie Regional no (55) 98428-8661.

