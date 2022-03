Dário Berger registra falecimento do desembargador Stanley da Silva Braga

O senador Dário Berger (MDB-SC) registrou, em pronunciamento nesta terça-feira (29), o falecimento do desembargador Stanley da Silva Braga, ocorrido no último sábado (26), em Florianópolis. Ao manifestar seu pesar, o parlamentar declarou que Stanley foi um profissional de extrema competência e um ser humano de imenso valor, que “cumpriu sua missão com maestria e foi um querido amigo e um juiz da melhor espécie”.

Dário lembrou que o magistrado iniciou sua trajetória como juiz substituto lotado na Corregedoria-Geral de Justiça na década de 1990, passando pelas comarcas de Lages e de São Joaquim. Em 1992, foi promovido a Juiz de direito na comarca de Anita Garibaldi e trabalhou ainda em Palmitos, Canoinhas e novamente em Lages. Também exerceu a função de juiz de direito de 2º grau, tendo tomado posse em março de 2009. Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em junho de 2015.

O senador disse que Stanley, que era natural do Rio de Janeiro, teve o seu pedido de aposentadoria aprovado em dezembro passado, quando estava lotado na 6ª Câmara de Direito Civil.

— Ele participou ativamente também como membro da Associação dos Magistrados Catarinenses. Era uma personalidade inteligente, preparada, perspicaz, admirada por toda a sua trajetória.