Plínio Valério critica ato de paraquedista em programa de Luciano Huck

Nesta terça-feira (29), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou o apresentador Luciano Huck após uma atração de seu programa na TV Globo mostrar um paraquedista jogando sementes sobre a Floresta Amazônica. Para o parlamentar, a atitude de "impacto midiático" não contribui de fato para o reflorestamento da região, já que, segundo ele, a área escolhida praticamente não é atingida pelo desmatamento.

— A equipe do programa deve ter dinheiro para gastar. Isso é bom. Afinal, procuraram reflorestar o estado mais preservado do Brasil, que é o nosso, a região com a cobertura vegetal mais originária do planeta — disse o parlamentar, acrescentando que o Amazonas atualmente preserva 97% de sua floresta.

O senador também disse que a equipe de Luciano Huck “poderia fazer sua mensagem ajudando regiões que realmente precisam dessa recuperação”.

— Seria até o caso de começar ajudando quem se mostra preocupado com a situação da Amazônia e necessita de reflorestamento, como a França, do [Emmanuel] Macron, que tanto nos cobra severamente, em especial quando se trata de bloquear a competição de nossa produção agrícola. Mas as florestas francesas haviam praticamente desaparecido há 150 anos. Só um esforço recente, do qual poderia participar o paraquedista do Luciano Huck, permitiu que se recuperasse cerca de 20% das florestas francesas. Cuidem do que precisa ser cuidado. Do Amazonas, cuidamos nós.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira