Esperidião Amin defende fundo para estabilizar preços de combustíveis

O senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu, nesta terça-feira (29), a criação de um fundo para compensar variações na cotação do petróleo e ajudar a estabilizar os preços dos combustíveis. Segundo ele, é a mesma ideia defendida por Adriano Pires, economista indicado pelo governo para presidir a Petrobras. O senador disse aplaudir a opinião de Pires porque, segundo ele, não é necessário ser ano eleitoral para se saber que não há bom senso em repassar o custo do petróleo para os consumidores.

— Em nenhum lugar do mundo se admite isso, não só em ano de eleição. Isso é uma regra de sobrevivência básica. Não que o povo coma combustível, mas é o combustível que permite que o povo se desloque, que a economia se movimente e também que as pessoas tenham na sua cozinha urbana, principalmente, um elemento fundamental que é o gás de cozinha — disse.

O senador acrescentou que cabe ao governo a decisão de demitir ou não o atual presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. Mas que a estatal não pode se submeter apenas aos interesses dos acionistas.

— Não é porque o acionista é de Wall Street, é estrangeiro, é americano que nós temos que submeter o povo brasileiro ao custo, na sua casa, no seu deslocamento para o trabalho, principalmente no transporte coletivo, no transporte de carga, ou seja, no ciclo de vida da sociedade, ao ditame do mercado, mercado que não tem considerado a saúde financeira do Brasil.