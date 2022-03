Paim quer tarifa zero no transporte público

O senador Paulo Paim (PT-RS) elogiou o sistema de tarifa zero no transporte público - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) elogiou, em pronunciamento nesta terça-feira (29), o sistema de tarifa zero no transporte público. Nesses casos, a prefeitura subsidia a passagem e a população usa o transporte sem custo. Segundo ele, o sistema foi adotado em Parobé (RS), além de cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

— Essa prática ajuda a diminuir o custo de vida das pessoas, aquece o mercado de trabalho e fomenta o comércio. Facilita a mobilidade dos trabalhadores para ir ao trabalho e os desempregados para procurar emprego.

O senador criticou a crise econômica e social, a alta do desemprego e a inflação. Segundo Paim, um trabalhador gasta no mínimo 17% do valor do salário mínimo em transporte, considerando duas passagens por dia. Ele ressaltou que o uso do transporte também faz com que a população tenha acesso a outros direitos, como hospitais e escolas públicas.

Paim disse ainda que vai apresentar requerimento para realização de uma sessão temática sobre o tema, que interessa empresários e trabalhadores.