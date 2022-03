Nelsinho destaca inauguração de Aquário do Pantanal

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (29), a inauguração do Aquário do Pantanal, maior complexo de água doce do mundo. Localizado em Campo Grande (MS), o espaço tem 19 mil m² de área construída e foi inaugurado na segunda-feira (28).

O senador afirmou que o aquário será aberto ao público em 1º de maio, Dia do Trabalhador. O acesso será gratuito até o fim de 2022, com capacidade para 300 pessoas por dia.

— O principal atrativo será o circuito que forma o maior aquário de água doce do mundo, onde o visitante terá contato com as principiais espécies de peixes do Pantanal e dos cinco continentes. São 33 tanques, sendo 23 internos e oito externos.

Nelsinho ressaltou ainda que a obra teve como arquiteto responsável Ruy Ohtake, falecido em 2021. A cenografia é de autoria do artista plástico, cenógrafo e ambientalista Roberto Alves Gallo, que reproduz fielmente os ambientes.