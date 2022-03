Girão diz que condenação de Deltan Dallagnol é injusta

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) disse, em pronunciamento nesta terça-feira (29), que a condenação do ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula, em R$ 75 mil, por danos morais, é injusta e uma inversão de valores.

— Em 2014, surge uma esperança da cura desse câncer, chamado corrupção, com a Operação Lava Jato que, em poucos anos, conseguiu provas cabais que levaram à condenação de dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos. Agora, a Quarta Turma do STJ, mesmo depois de Lula ter sido derrotado em duas instâncias, condena o Deltan, esse servidor decente do país, simplesmente por ter falado a verdade sobre a relação direta de Lula com os esquemas de corrupção descobertos pela Lava Jato, o que não passa de uma artimanha — afirmou.

Girão ainda defendeu que "um caso dessa gravidade, envolvendo esquemas que desviaram mais de R$ 22 bilhões, precisava ser, sim, de conhecimento público” e que a recuperação de R$ 6 bilhões para os cofres públicos só foi possível “graças à competência da Polícia Federal, do Coaf e do Ministério Público de Curitiba com o corajoso e competente trabalho do procurador Deltan Dallagnol.”

— Essa decisão, de condenar Deltan, é vista pela sociedade, sedenta por justiça de forma legítima, como um prêmio ao criminoso e uma intimidação às autoridades que atuam no combate à corrupção.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.