Confúcio Moura lamenta 'rotatividade' no Ministério da Educação

Em pronunciamento nesta terça-feira (29), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) manifestou preocupação com a "rotatividade" de ministros na pasta da Educação — Milton Ribeiro, cuja saída foi anunciada na segunda-feira (28) foi o quarto ministro dessa área no governo Bolsonaro.

Ribeiro deixou a pasta após a divulgação de uma gravação na qual ele teria dito que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, liberava verbas por meio das indicações de dois pastores.

Além de lamentar as mudanças constantes nessa pasta, Confúcio Moura também defendeu investimentos na área da educação. O senador fez um apelo para que autoridades municipais e estaduais se sensibilizem sobre a importância de se investir no setor, especialmente na alfabetização de crianças.

— É indispensável que se fale [sobre isso]. Se nós todos pudéssemos falar, se nós todos pudéssemos agir, se nós todos pudéssemos contribuir com a educação, praticamente nós poderíamos dar uma volta por cima no Brasil, dentro dos próximos 20 anos, e salvar essa geração, salvar essas crianças, salvar esses adolescentes de todos os perigos da rua, a violência e outros fatores que atormentam as famílias, as autoridades e o povo brasileiro — declarou ele, que também lamentou a falta de articulação dos prefeitos no que se refere à educação.