Estado entrega maquinários a municípios nesta quarta, dia 30, no parque de Esteio

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), realiza, nesta quarta-feira (30/3), a segunda etapa da entrega de maquinários a municípios. O evento ocorre às 11h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Serão repassados 23 rolos compactadores e 20 escavadeiras hidráulicas, adquiridos com recursos de emenda da bancada federal, somados aos valores de contrapartida do governo do Estado. Em dezembro do ano passado, na primeira etapa de entregas, foram cedidas 16 patrolas motoniveladoras e 10 pás carregadeiras para 25 municípios.

O governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, deputados federais e estaduais e prefeitos estarão presentes.

Aviso de pauta

O quê: segunda etapa de entrega de maquinários a municípios

Quando: quarta-feira (30/3), às 11h

Onde: Parque de Exposições Assis Brasil - Esteio