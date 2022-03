Passa bem, a recém-nascida encontrada enterrada na Terra do Guarita

Informações repassadas pelo Hospital Santo Antônio de Tenente Portela ao Sistema Província de Comunicação, nesta manhã, revelam que a recém-nascida encontrada enterrada numa latrina ontem, passa bem. A mãe da criança também está hospitalizada e o seu quadro de saúde é estável.

O cirurgião dentista Gustavo Brunet relatou que atendia no posto de saúde no setor indígena de Bananeiras, interior de Redentora, quando chegou a informação de que uma bebê tinha sido enterrada. Ele, juntamente com uma enfermeira, se deslocou até o local, a aproximadamente 40 metros do posto de saúde. Lá se depararam com vários índios nos arredores da latrina.

O cirurgião dentista contou que entrou na latrina e não viu a recém-nascida, somente terra e fezes. Instantes depois, ouviu o soluço da menina. Com as próprias mãos, desenterrou a criança. O SAMU foi acionado e levou a bebê para atendimento no Hospital Santo Antônio. Nesta manhã, Gustavo Brunet foi até a casa de saúde de Tenente Portela para rever a pequena indígena. — Ela está bem. É uma baita de uma menina — disse o cirurgião dentista à reportagem do Sistema Província de Comunicação, via telefone. O caso já chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e também será apurado pela Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.