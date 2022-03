Governo entrega ligação entre a Estação da Luz e Sala São Paulo

O governo estadual entregou hoje (29) uma ligação entre a Estação da Luz, que atende as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM, e a Sala São Paulo. Batizada deBoulevardJoão Carlos Martins em homenagem ao pianista e maestro brasileiro, a passagem facilitará o trajeto entre os dois espaços oferecendo segurança e conforto aos pedestres, além de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O caminho dispõe de rota tátil, elevador e escadas fixas para acesso ao local.

O pianista e maestro João Carlos Martins se apresenta durante a inauguração do Boulevard que liga a Estação da Luz e a Sala São Paulo e que recebeu seu nome -Rovena Rosa/Agência Brasil

Com investimentos da ordem de R$ 11 milhões, que contempla também a execução de serviços para adequação da plataforma central e instalação de passarela provisória de acesso à Rua José Paulino, o projeto doboulevardfoi todo elaborado para preservar as características originais do ambiente e permitir integração do público com o contexto histórico do local. Por isso, a cobertura do teto, os guarda-corpos da escada, a passarela e o próprio elevador foram confeccionados em vidro para permitir a interação do público com o espaço.

O percurso tem 210 metros, cobertura de vidro aproveitando a luz natural, sistema de iluminação projetado com lâmpadas led dispostas em formato horizontal e fitas que percorrem o pergolado, representando os dormentes (componentes que compõem os trilhos) de uma via férrea.

“Todo o trajeto está ambientado com projeto paisagístico decorado com jardim vertical e bancos de madeira restaurados no mesmo estilo dos usados na estação. O espaço também possui sistema de sonorização conectado ao sistema de som da estação”, informou o governo.

Para acessar oboulevardvindo do sistema de transporte sobre trilhos da Estação da Luz, basta seguir pela Plataforma 1 da CPTM, acompanhar a sinalização e acessar direto a ligação até o estacionamento do espaço cultural. Quem vem à Sala São Paulo para embarcar na estação, precisa validar a passagem nos bloqueios instalados na entrada doboulevard. O local não possui bilheteria.

O horário de funcionamento doboulevardJoão Carlos Martins é das 7h às 23h30, de segunda a sexta, incluindo feriados. Aos finais de semana o horário é das 7h até o fim do último evento no complexo cultural, limitado até 23h30.