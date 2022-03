Avançar na Inovação lança novos editais nesta quarta, dia 30

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) lança, nesta quarta-feira (30/3), às 14h, novos editais do programa Avançar na Inovação.

O objetivo é fomentar o ecossistema de inovação gaúcho e a pesquisa em ciência e tecnologia no Estado. O lançamento será às 14h, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e terá a participação do governador Eduardo Leite, do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, e do diretor técnico científico da Fapergs, Rafael Roesler.

No lançamento, serão apresentados os detalhes de cada um dos editais, com cronograma, público-alvo, critérios de avaliação, entre outras informações. O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: lançamento de novos editais do Avançar na Inovação

Quando: quarta-feira (30/3), às 14h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube