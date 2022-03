Carlos Fávaro, que leu relatório do projeto, e a presidente da CMO, Rose de Freitas, na reunião desta terça - Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou um crédito suplementar de R$ 2,57 para o Poder Executivo (PLN 1/2022). A maior parte dos recursos vai para o pagamento do funcionalismo, da ativa ou inativos, como explicou o relator, senador Carlos Fávaro (PSD-MT). O Ministério da Defesa ficará com quase R$ 1 bilhão. A proposta segue para votação no Congresso Nacional.