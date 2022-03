Governador Leite recebe visita da presidente do TJRS

Desembargadora foi recebida no Gabinete do Governador - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta terça-feira (29/3), no Palácio Piratini, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário gaúcho, Iris Helena foi empossada em fevereiro.

Durante a visita, o governador falou sobre a colaboração entre os Poderes para encontrar as melhores soluções para os gaúchos. “Dividimos as atribuições entre os Poderes, mas no final das contas somos todos o mesmo poder público e servidores públicos em favor de uma mesma população com expectativas sobre o que vamos entregar. Por isso é tão importante que a gente mantenha sempre o diálogo e busque convergência, respeitando a autonomia e as atribuições de cada Poder. Durante esses três anos e três meses encontrei sempre no judiciário essa disposição e um relacionamento institucional de elevado patamar. Tenho certeza, pelo que já pude vivenciar, de que a desembargadora Iris vai manter essa mesma relação”, disse.

A desembargadora disse que o Judiciário trabalha buscando sempre a harmonia entre os Poderes; “Faremos o que estiver ao nosso alcance, porque ver o Rio Grande cada vez maior em todos os setores é o que realmente queremos”, disse Iris Helena.

Também participaram do encontro o vice-presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.