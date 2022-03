RS Seguro firma parceria para oferecer abrigo temporário em hotéis a mulheres em situação de violência doméstica

O programa RS Seguro, por meio do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (EmFrente, Mulher), vai firmar nesta terça-feira (29/3) uma parceria para implantação no Estado de uma iniciativa que oferece abrigo temporário em hotéis da rede Accor para mulheres em situação de violência e seus filhos.

O programa Acolhe, idealizado pelo Instituto Avon e Accor, com apoio técnico do Instituto para Desenvolvimento Sustentável (Indes), visa somar esforços ao trabalho da rede de acolhimento em abrigos oficiais, geridos pelos municípios, ampliando a rede de apoio com abrigamento, atendimento social, jurídico e psicológico.

A assinatura do acordo ocorrerá às 11h30min desta terça (29), no auditório da sede do Ministério Público do Estado (MPRS), no bairro Praia de Belas, Porto Alegre. Participam o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, o secretário da Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker, a chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, e o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, e a coordenadora de parcerias do Instituto Avon, Renata Rodovalho.

A celebração do acordo será a última atividade do Seminário Violência Doméstica – importância e desafios da rede comunitária, que será realizado pelo Comitê EmFrente, Mulher na manhã de terça (29). O evento é voltado a líderes de comunidades em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de capacitá-los sobre modelos de ação no combate e prevenção da violência doméstica contra a mulher. Confira abaixo a programação.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de acordo entre o programa RS Seguro e Instituto Avon e Accor para implantação do programa Acolhe

Quando: terça-feira (29/3), às 11h30min

Onde: auditório da sede do Ministério Público do Estado (MPRS) - av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - bairro Praia de Belas, Porto Alegre