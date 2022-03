Pedágio está mais caro na BR 386 e em outras rodovias gaúchas

Entraram em vigor, na segunda-feira (28/3), as novas tarifas de pedágio da CCR ViaSul nas rodovias gaúchas. O reajuste é de 10,64%.

O valor para automóveis, caminhonetes e furgões passou de R$ 4,70 para R$ 5,20 em todas as praças da concessionária no Estado. As motocicletas pagam R$ 2,60.

O aumento anual, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União na terça-feira (22/3).

Na BR 386, a CCR ViaSul possui quatro praças de pedágio, localizadas em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff. Na BR 290, são duas praças, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. Já na BR 101, a praça da concessionária fica em Três Cachoeiras.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.