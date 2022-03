Estado inaugura Cidade da Polícia Civil e entrega viaturas

O governo Estado inaugura, nesta terça-feira (29/3), às 17h, a primeira etapa da obra que abrigará, em um único local, departamentos especializados da Polícia Civil gaúcha. A Cidade da Polícia Civil fica na zona leste de Porto Alegre e terá 15 prédios. Nesta primeira etapa, dois departamentos passarão a atender no novo local.

Na solenidade, que vai contar com a participação do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, também haverá entrega de viaturas para a instituição. Os veículos foram adquiridas com recursos do governo do Estado.

Aviso de Pauta

O quê: inauguração da primeira etapa das obras da Cidade da Polícia Civil e entrega de 57 viaturas do programa Avançar

Quando: terça-feira (29/3), às 17h

Onde: av. Bento Gonçalves, 8.855 (área do antigo Centro Técnico de Aperfeiçoamento e Formação do Grupo CEEE) - bairro Lomba do Pinheiro