Pesquisa aponta que 82% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas

Pesquisa do Datafolha divulgada na sexta-feira (25/3), pelo jornal Folha de S. Paulo, aponta que 82% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas, enquanto 17% dizem não confiar no sistema. O índice atual é 13 pontos percentuais acima do aferido no levantamento anterior, feito em dezembro de 2021, quando a taxa de confiança era de 69%.

O Datafolha também perguntou se os entrevistados preferiam seguir com o atual sistema ou se achavam que o país deveria retomar o voto em papel. Os que defendem a manutenção das urnas eletrônicas são 77%. Já os que preferem o voto em papel somam 20%.

O levantamento entrevistou 2.556 pessoas em 181 municípios de todo o país. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.