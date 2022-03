Sem Censura recebe o advogado-geral da União, Bruno Bianco

O programaSem Censuradesta segunda-feira (28) recebe o advogado-geral da União, Bruno Bianco, para uma conversa com a jornalista e apresentadora Marina Machado. A taxa de sucesso de 75% em processos previdenciários no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), mediante conciliação da AGU, é um dos temas desta edição do programa daTV Brasil.

Bianco tratará também da atuação da AGU na medida em que assegurou na Justiça a possibilidade de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) incluir em licitação blocos de exploração de gás e petróleo do Setor SS-AUP5.

Mestre em direito pela Universidade de Marília (Unimar), especialista em direito público e pós-graduado em direito processual civil, Bruno Bianco atuou como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia desde o início do governo Bolsonaro.

Ele é procurador federal da AGU. Já foi procurador-chefe da seccional da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (PFE-INSS), em Marília (SP), e procurador regional da PFE-INSS nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Também foi assessor especial da Casa Civil.

Participam da conversa, como debatedoras convidadas, a repórter em Brasília do portal jurídico Jota, Flávia Maia, e a repórter de Legislação no Valor Econômico, Beatriz Olivon.

O programaSem Censuravai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novelaA Escrava Isaura

