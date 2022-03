Licitação para serviços na rodovia ERS-305 é destaque na Agenda Celic

A contratação de empresa especializada para serviços na rodovia ERS-305 é um dos destaques das licitações entre 28 de março a 1° de abril da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. A abertura das propostas para o trecho, com 10 quilômetros de extensão, ocorre nesta segunda-feira (28/3), às 14h.

No total, a semana de 28 de março a 1º de abril prevê 27 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Entre outras, as licitações da semana incluem aquisição de materiais diversos, a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação, manutenção e serviços gerais; bem como de serviços técnicos de tecnologia da informação, obra de reforma da unidade de internação psiquiátrica do Hospital da Brigada Militar e a construção de uma delegacia de polícia.

Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade

• Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 28 de março a 1° de abril de 2022.