Hoje é Dia: semana é marcada por dia do circo, do teatro e da mentira

Não faltam datas comemorativas na coluna Hoje é Dia da semana entre 27 de março e 2 de abril de 2022. Neste domingo (27), temos a celebração do Dia Mundial do Teatro, do Dia Nacional do Circo e do Dia do Grafite.

O Dia Nacional do Circo é uma homenagem ao palhaço paulista Abelardo Pinto, mais conhecido como Piolin. Em 2022, o nascimento dele completa nada menos do que 125 anos. A história de Piolin foi contada em um especial daAgência Brasilde 2015, que pode ser lido aqui. ATV Brasil Playdisponibiliza, gratuitamente, conteúdos especiais para quem quer mergulhar no universo do circo e do teatro: o primeiro, a série documentalCircos , que, em quatro episódios, apresenta as artes circenses, como a palhaçaria, equilibrismo, acrobacia e ilusionismo - e conta também como é a vida de quem percorre o país com o circo.

E o programaCurta Temporada traz espetáculos teatrais marcantes na íntegra, trazendo atuações dos palcos para a televisão. Assista o episódio O Elixir do Amor, uma comédia romântica adaptada da óperaL'Elisir d'Amore, de Gaetano Donizetti com libretto de Felice Romani. É a história do vaqueiro Nemorino, apaixonado por sua patroa Adína, que, para fazer ciúmes ao rapaz, resolve se comprometer com Belcore, um sargento pretensioso:

O Dia do Grafite, que também é comemorado neste domingo, é uma homenagem a um dos pioneiros da arte no país: Alex Vallauri. Em 2018, oCaminhos da Reportagem, daTV Brasil, falou sobre as raízes e origens do movimento, suas fontes de inspiração e como as ruas se transformaram em ateliê para estes artistas. Assista:

E ainda neste domingo (27), completam-se dez anos sem Ademilde Fonseca. Ela recebeu o título de rainha do choro e é tida por muitos como a mais importante cantora do gênero. Por isso, oRoda de Choro, daRádio Nacional, dedicou um programa inteiro à vida e obra de Ademilde. Ouça. na íntegra:

No dia 28 de março, mas no ano de 1952, falecia a jornalista e política Antonieta de Barros. Ela foi a primeira mulher negra a ser deputada estadual no país, por Santa Catarina, e propôs uma lei para criar o Dia do Professor. A iniciativa foi aprovada, e, anos mais tarde, a homenagem foi estendida a todo o país. Para saber mais sobre a história desta pioneira, ouça este trecho doViva Maria, daRádio Nacional, em que a professora Gina Vieira Ponte, professora e coordenadora do Projeto Mulheres Inspiradoras, conta trajetória de Antonieta: