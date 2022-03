Projeto Ilhas do Rio lança no Jardim Botânico série de animação

O Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro, lança no domingo (27), aMarulhada, sua primeira série de animação voltada para a educação ambiental infantil. O lançamento ocorrerá às 11h, dentro do evento Semana Sistema Costeiro-Marinho: o Jardim no Mar, no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Os primeiros episódios da série ficarão disponíveis, gratuitamente, a partir do dia 27, nas plataformas online do projeto, com audiodescrição e tradução em libras.

O objetivo é ampliar a comunicação do Projeto Ilhas do Rio com o público infantil e contribuir para que professores e educadores utilizem a ferramenta para conscientização ecológica nas salas de aula. Até o fim de dezembro, mais dois episódios chegarão às plataformas.

A série tem roteiro de Gabriella Mancinni e foi dirigida por Felipe Grosso, do estúdio de animação Cabong e contou com a colaboração de pesquisadores e educadores ambientais na criação e revisão de seu conteúdo.

Os filmes contam a história da baleia Ju, a protagonista adolescente que faz sua primeira viagem sem a mãe, saindo da região subantártica à procura de um lugar mais quente e de outras jubartes. Ela tem a companhia de seus melhores amigos: a polvo ranzinza e genial Mol, que encontra defeito em todos os lugares; o medroso cavalo-marinho Marinho, que não acha nenhum local seguro, pois morre de medo de ser extinto; e o Fraga, uma fragata apaixonada pelas Ilhas Cagarras. Ao longo do trajeto, a turma passa por diversas aventuras, fornecendo informações sobre conservação marinha de uma forma divertida e atraente.

A responsável técnica pelo Projeto Ilhas do Rio e idealizadora da série de animação, Aline Aguiar, afirmou ter sido bastante desafiador produzir uma série de animação com tanta informação sobre o ambiente marinho de uma maneira fluida e compreensível para as crianças de menor idade. “Os diálogos dos personagens, os cenários e até as piadas foram pensados de maneira a passar informações sobre o nosso oceano”, relatou. Além do desenho, também foram usadas imagens reais, capturadas por cinegrafistas profissionais ao longo da costa brasileira e do mundo. Aline disse que as imagens reais ajudam o espectador a perceber a realidade que está sendo ilustrada pelo desenho animado.

Educação

Marulhadafaz parte do material produzido para as atividades de educação ambiental e de comunicação do Projeto Ilhas do Rio, com acesso gratuito pelo canal do Youtube e pelo site do projeto . A ideia é que, além de entreter a garotada, o conteúdo possa ser usado como ferramenta de ensino, especialmente para as turmas 1º e 2º do ensino fundamental.

Todos os episódios contam com audiodescrição, tradução em libras e legendas em inglês. O projeto disponibilizará um guia didático para professores com sugestões de atividades sobre os temas abordados na série.

A Semana Sistema Costeiro-Marinho: o Jardim no Mar ficará em cartaz no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio, de 27 de março a 2 de abril, no horário das 8 h às 17 h. Além da exibição da série, a programação inclui rodas de conversa com as crianças sobre a animação e apresentações da peça infantilA Batalha da Natureza.

Os visitantes poderão ainda ver e sentir de perto animais do litoral do Rio de Janeiro, em especial aqueles encontrados nas Ilhas Cagarras, como corais, estrelas do mar, peixes, entre outros, que integram a coleção didático-científica do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estarão disponíveis também fotos e vídeos da biodiversidade das ilhas e das pesquisas do Projeto Ilhas do Rio.

Projeto

O Projeto Ilhas do Rio é realizado pelo Instituto Mar Adentro, com patrocínio da Associação IEP e JGP, e curadoria técnica do WWF-Brasil. O projeto conta com parcerias do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), da Colônia de Pescadores de Copacabana-Z13, do Museu Nacional (MN/UFRJ) e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Para assistir online à animação Marulhada, os leitores podem acessar o endereço na internet