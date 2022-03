Modelo de transformação digital do governo do RS é destaque na Assembleia da Famurs

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, apresentou a experiência da transformação digital no RS para prefeitos, vices e secretários municipais na reunião da Câmara Temática da Desburocratização da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Os mediadores do painel, realizado na sexta-feira (25/3) em Torres, na Assembleia de Verão da Famurs, foram o coordenador do projeto DescomplicaRS, Tomás Holmer, e a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), Lauren Momback. Também participaram

a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, e o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Na abertura, Holmer citou os avanços promovidos pelo Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede). Uma das iniciativas já disponível é o Tudo Fácil Empresas, que permite abertura de empresas de baixo risco em até dez minutos.

O secretário Gastal destacou a importância dos municípios. "Quando o cidadão precisa de algo, ele quer o serviço. Não importa se é federal, estadual ou municipal. E o primeiro contato é a prefeitura. E só tem um caminho a seguir que é a simplificação: fazer mais, de maneira mais eficaz, e que atenda os anseios do cidadão", disse.

Nesse caminho, explicou o secretário, foram eliminados decretos, normas e leis obsoletas, "para o gestor ter segurança em adotar decisões rápidas". Segundo Gastal, a transformação digital exige ainda transversalidade nas prefeituras e Estados, com a tecnologia sendo um instrumento para ajudar a oferta das melhores respostas aos cidadãos. "O Cede é um exemplo extremamente positivo, criando uma esfera de discussão entre o público e o privado em busca de soluções", acrescentou.

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, afirmou que, como também vem do setor privado, sabe a relevância de um ambiente favorável e confiável para o empreendedor. O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, destacou a importância ter a tecnologia, mas também ter a sinergia e trabalhar em conjunto.